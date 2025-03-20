Премьера нового сериала от Джей Джей Абрамса состоится 15 мая 2025 года.

Стриминговый сервис Max показал первый тизер криминального сериала "Дастер" (Duster), главную роль в котором исполнил звезда популярного в нулевых шоу "Остаться в живых" (Lost) Джош Холлоуэй.

Сериал расскажет о первой темнокожей женщине-агенте ФБР, которая объединяется с водителем, помогающим бандитам скрыться с места преступления, чтобы уничтожить крупный преступный синдикат. События шоу происходят на юго-западе США в начале 1970-х годов.

Кроме Холлоуэя в сериале сыграли Рэйчел Хилсон (сериал "Американская история ужасов: Двойной сеанс"), Кит Дэвид ("Ноу", "Американское чтиво"), Грег Грюнберг (сериалы "Остаться в живых", "Герои") и другие.

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Шоураннером сериала выступил создатель хитовых проектов "Шпионка", "Грань" и "Остаться в живых" Джей Джей Абрамс. Также он является режиссером серии фильмов "Звездный путь".

Режиссером первых двух эпизодов выступила Стеф Грин, которая до этого работала над сериалами "Люк Кейдж", "Человек в высоком замке", "Хранители", "Книга Бобы Фетта" и "Асока".

Премьера сериала состоится 15 мая 2025 года. Первый сезон "Дастера" будет насчитывать восемь эпизодов.

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