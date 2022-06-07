Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер мистического сериала "1899" от создателей популярного немецкого телесериала "Тьма".
Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.
Сериал расскажет о группе переселенцев самого разного происхождения из Европы, которые на рубеже 19 и 20 веков отправляются по морю из Европы в Нью-Йорк. Во врем путешествия они замечают дрейфующий в море корабль, который без вести пропал несколько месяцев назад. На борту судна их ожидает жуткая тайна.
Создателями сериала выступят немцы Баран бо Одар и Янтье Фризе, несколько лет назад снявшие первый немецкий сериал в истории Netflix "Тьма" (Dark). Шоу, состоящее из трех сезонов, получило восторженные отзывы критиков и внушительную фанатскую базу, однако было закрыто после логического завершения истории в конце третьего сезона.
Сериал "1899" будет мультиязычным, а главные роли в нем исполнят актеры из разных стран. Одну из главных ролей в сериале исполняет немецкий актер Андреас Пичман, сыгравший Незнакомца в сериале "Тьма". Еще одну главную роль в сериале исполняет британская актриса Эмили Бичем ("В пустыне смерти", "Круэлла").
Выход сериала запланирован на конец 2022 года.
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