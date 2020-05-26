Netflix показал трейлер 3 сезона сериала "Тьма" (видео)

В прошлом году создатели сериала обещали «предложить ответы на вопросы, которые уже задавали зрители, и помочь распутать историю во времени».

Премьера третьего сезона популярного немецкого сериала «Тьма» состоится 27 июня.

По этому случаю Netflix показал новый трейлер финала сериала.

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Выбор даты на конец июня выбрали неспроста, ведь история о четырех разлученных семьях и путешествиях во времени заканчивается, согласно сценарию, апокалипсисом 27 июня.

В прошлом году создатели сериала обещали «предложить ответы на вопросы, которые уже задавали зрители, и помочь распутать историю во времени».

Фанам шоу в очередной раз напомнят о цикличности истории. Кадры трейлера заканчиваются лозунгом «Последний цикл начинается», который потом меняется на «Последний цикл заканчивается».

Как сообщал УНИАН, телеканал FX продлил комедийный сериал "Чем мы заняты в тени" на третий сезон.

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