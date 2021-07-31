Съемки продолжения сериала “Секс в большом городе” идут в самом разгаре. На этот раз папарацци “поймали” очередные удачные кадры - в объективе фотокамер оказались актеры, которые сыграют роли детей главных героинь.
Читайте такжеАктриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма "Черная вдова"Дочерей Шарлотты (актрисы Кристин Дэвис) сыграют Кэти Энг и Алекса Суинтон. Судя по фотографиям, наряды юных героинь не уступают гардеробу мамы - дизайнерские платья от Oscar de la Renta смотрятся просто потрясающе!
Кстати, по их внешнему виду можно понять и особенности личности - Кэти Энг одета в шикарное платье с пышной юбкой, дополненное модными босоножками на каблуке.
А вот в характере героини Алексы Суинтон, скорее всего, живет бунтарский дух - футболка поверх женственного платья и кеды из коллаборации Converse и Comme des Garçons.
Брэди - сын Миранды Хопс - заметно повзрослел и обрел собственный неповторимый стиль. Мальчик одет в черную рубашку с гороховым принтом, темные джинсы и кеды Vans.
Теперь у поклонников сериала есть возможность пофантазировать о том, что же ждет их в грядущем сезоне культового сериала.
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