В сети обнародовали фото дочерей Шарлотты и сына Миранды

Съемки продолжения сериала “Секс в большом городе” идут в самом разгаре. На этот раз папарацци “поймали” очередные удачные кадры - в объективе фотокамер оказались актеры, которые сыграют роли детей главных героинь.

Читайте такжеАктриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма "Черная вдова"Дочерей Шарлотты (актрисы Кристин Дэвис) сыграют Кэти Энг и Алекса Суинтон. Судя по фотографиям, наряды юных героинь не уступают гардеробу мамы - дизайнерские платья от Oscar de la Renta смотрятся просто потрясающе!

Кстати, по их внешнему виду можно понять и особенности личности - Кэти Энг одета в шикарное платье с пышной юбкой, дополненное модными босоножками на каблуке.

Теперь у поклонников сериала есть возможность пофантазировать о том, что же ждет их в грядущем сезоне культового сериала.

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Автор: Кристина Кащавцева