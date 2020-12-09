В рейтинге обсуждаемых сериалов – "Офис", "Рик и Морти" и "Симпсоны".

Reddit составил рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2020 года.

Читайте такжеСериал о космической гонке между США и СССР продлили еще на один сезонОб этом пишет Entertainment Weekly.

Отмечается, что в этом году активность пользователей Reddit существенно возросла по сравнению с прошлым. Это связывают с ограничениями из-за пандемии: многие развлечения оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете.

Рейтинги составлялись на основании того, какие из фильмов и сериалов пользователи больше всего обсуждали.

Самые популярные сериалы

Реалити-шоу: «Большой брат», «Виза невесты. Виза жениха», «Холостяк», «Последний герой», «Королевские гонки РуПола»;

Комедия: «Офис», «Рик и Морти», «Сообщество», «Конь БоДжек», «Симпсоны»;

Драма: «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Лучше звоните Солу», «Анатомия страсти», «Во все тяжкие»;

Аниме: «Ван-Пис», «Моя геройская академия», «Наруто», «Невероятные приключения ДжоДжо», «Боруто»;

Научная фантастика: «Звездный путь», «Мир Дикого Запада», «Доктор Кто», «Сотня», «Тьма».

Самые популярные фильмы

«Довод»;

«Дюна»;

«Мулан»;

«Борат 2»;

«Соник в кино»;

«Чудо-женщина: 1984»;

«Гамильтон»;

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»;

«Черная Вдова»;

«Человек-невидимка».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН