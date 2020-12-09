Reddit составил рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2020 года.
Читайте такжеСериал о космической гонке между США и СССР продлили еще на один сезонОб этом пишет Entertainment Weekly.
Отмечается, что в этом году активность пользователей Reddit существенно возросла по сравнению с прошлым. Это связывают с ограничениями из-за пандемии: многие развлечения оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете.
Рейтинги составлялись на основании того, какие из фильмов и сериалов пользователи больше всего обсуждали.
Самые популярные сериалы
Реалити-шоу: «Большой брат», «Виза невесты. Виза жениха», «Холостяк», «Последний герой», «Королевские гонки РуПола»;
Комедия: «Офис», «Рик и Морти», «Сообщество», «Конь БоДжек», «Симпсоны»;
Драма: «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Лучше звоните Солу», «Анатомия страсти», «Во все тяжкие»;
Аниме: «Ван-Пис», «Моя геройская академия», «Наруто», «Невероятные приключения ДжоДжо», «Боруто»;
Научная фантастика: «Звездный путь», «Мир Дикого Запада», «Доктор Кто», «Сотня», «Тьма».
Самые популярные фильмы
- «Довод»;
- «Дюна»;
- «Мулан»;
- «Борат 2»;
- «Соник в кино»;
- «Чудо-женщина: 1984»;
- «Гамильтон»;
- «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»;
- «Черная Вдова»;
- «Человек-невидимка».
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram