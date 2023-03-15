Ранее Молочников заявил, что якобы получил разрешение.

В Офисе президента Украины отреагировали на скандал, который возник из-за заявления российского режиссера Александра Молочникова. Он хочет снимать фильм о детях из Бахмута. Для этого россиянин хочет приехать в Украину.

Издание "Детектор медиа" направило запрос в ОП с просьбой прокомментировать тот факт, что Молочников якобы получил разрешение и даже пресс-карту для поездки по Украине. Оказалось, что режиссеру ничего не выдавали.

"Офис президента не имеет отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова. Никаких "разрешений на съемки" Офис президента не выдавал и не выдает", - отметили представители ОП.

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Сам Молочников пока никак не комментирует свои намерения. На его странице в Instagram нет новых фото, несколько дней назад он радовался тому, что фильм о Навальном получил "Оскар". В комментариях пользователи пишут, что режиссеру не стоит ехать в Украину, ведь здесь его никто не ждет.

Россиянин решил снимать фильм о Бахмуте - с чего все началось

Недавно украинский кинорежиссер Иван Сауткин рассказал, что россиянин Молочников, который сейчас живет в США, решил снять фильм о детях из Бахмута. Для этого он планирует посетить Украину.

По словам Сауткина, режиссер хочет снимать фильм на фоне руин. Он даже пытался привлечь к этому украинских специалистов.

В сети вспыхнул скандал. Украине возмутились тем, что россиянин лезет в нашу страну и пытается на этом прославиться.

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