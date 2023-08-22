Фильм станет доступен на Netflix 6 октября 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер мрачного детектива "Рептилии" (Reptile) с Бенисио дель Торо и Джастином Тимберлейком в главных ролях.

В центре сюжета фильма – закаленный детектив из маленького городка Том Николс, который берется за расследование жестокого убийства молодого агента по недвижимости. Впрочем, постепенно дело превращается во что-то гораздо большее.

Кроме Бенисио дель Торо ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Большой куш", "Город грехов") и Джастина Тимберлейка ("Социальная сеть", "Крученый мяч", "Внутри Люина Дэйвиса") в фильме сыграли Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин", "Убийство священного оленя"), Майкл Питт ("Мечтатели", "Забавные игры"), Ато Эссонда ("Кровавый алмаз", "Люди Икс: Темный Феникс"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Грейхаунд"), Скай Феррейра ("Твин Пикс", "Малыш на драйве") и другие.

Режиссером фильма выступил известный американский клипмейкер Грант Сингер, который до этого снимал видео на песни The Weeknd, Тейлор Свифт, Сэма Смита, Арианы Гранде, Skrillex, Скай Феррейры и многих других топ звезд. Для него это дебютный полнометражный фильм.

Фильм станет доступен на Netflix 6 октября 2023 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix презентовал трейлеры второго сезона известного сериала "Игра в кальмара" и реалити-шоу, основанного на его сюжете. Реалити-шоу является почти точным отражением культового сериала, включающего набор игр из первого сезона "Игры в кальмара". Однако на этот раз никто не подвергается реальной опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: