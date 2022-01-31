С середины 2000-х певец начал активно сниматься в кино.

31 января 2022 года американскому певцу и актеру Джастину Тимберлейку, на рубеже "нулевых" получившему известность в качестве солиста бой-бэнда ’N Sync, исполняется 41 год.

В 2002 году коллектив распался, а сам Тимберлейк вскоре начал сольную карьеру. Однако спустя пару лет он решил больше сконцентрироваться на кинокарьере, и это у него получилось весьма достойно.

УНИАН решил вспомнить самые яркие роли Тимберлейка в кино.

Хотя дебютировал Джастин в кино еще в 2000 году в диснеевском телефильме "Они поменялись местами", по-настоящему на его актерские успехи мир обратил внимание после выхода криминальной драмы "Альфа дог" режиссера Ника Кассаветиса. Здесь он сыграл одного из участников реально существовавшей банды наркоторговцев, причастной к похищению и убийству 15-летного подростка.

В 2010 году Тимберлейк сыграл интернет-предпринимателя Шона Паркера, известного в качестве сооснователя Napster и Facebook, в биографической драме Дэвида Финчера "Социальная сеть".

В 2011 году на экраны вышел боевик-антиутопия "Время", по сюжету которого герой Тимберлейка живет в мире, в котором люди открыли секрет бессмертия и единственной валютой теперь считается время, которое каждый человек имеет право прожить.

В 2012 году Тимберлейк сыграл в спортивной драме о бейсбольных скаутах "Крученый мяч", где его партнерами по съемочной площадке стали Клинт Иствуд и Эми Адамс.

Год спустя актер снялся в музыкальной трагикомедии "Внутри Льюина Дэвиса" от братьев Коэнов. В то время как "Оскар" и "Золотой глобус" картину практически проигнорировали, независимые критики и кинопремии его оценили очень даже высоко. При этом Тимберлейк получил сразу несколько престижных номинаций за песню Please Mr. Kennedy, исполненую вместе с Адамом Драйвером.

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