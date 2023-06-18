Дата выхода продолжения нашумевшего сериала пока неизвестна, но, вероятно, выйдет он не раньше 2024 года, тогда как реалити-шоу по мотивам истории покажут уже в 2023.

Netflix презентовал трейлеры второго сезона известного сериала "Игра в кальмара" и реалити-шоу, основанного на его сюжете. Видеоролики были представлены на масштабном фан-мероприятии Netflix, которое прошло в Сан-Паулу, Бразилия, в субботу, 17 июня.

По информации издания People, реалити является почти точным отражением культового сериала, включающего набор игр из первого сезона "Игры в кальмара". Однако на этот раз никто не подвергается реальной опасности.

Участникам придется вступить в противостояние с Мугунхвой - мрачной гигантской куклой, надевая на себя пакеты с искусственной кровью, которые взрываются, если им не удастся пройти испытание "Красный свет... Зеленый свет".

456 участников сразятся за самый крупный денежный приз в истории телевидения. Общая сумма призовых денег составляет 4,56 миллиона долларов (166 миллионов гривень) и будет распределена среди тех, кто сможет преодолеть все уровни.

Съемки реалити-шоу проходили в огромном ангаре для воздушных шаров в Англии, а премьера его на Netflix запланирована на ноябрь текущего года.

Реалити-шоу "Игра в кальмара": тизер

"Игра в кальмара": что это

Сериал "Игра в кальмара" стал самой успешной телевизионной премьерой в истории Netflix. Он вышел в сентябре 2021 года. За первый месяц количество просмотренных часов составило 1,65 миллиарда. Пока известно, что шоу было продлено на второй сезон, и есть возможность, что будет снят третий.

Ранее УНИАН писал, что на Netflix Tudum показали фрагмент третьего сезона "Ведьмака".

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