Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ" экранизируют

Об актерском составе будущего фильма информации нет. Проект выйдет на новом стриминговом сервисе HBO Max.

Телеканал HBO экранизирует новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла под названием "Полный газ" (Throttle).

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Проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Deadline. Сценарий для ленты напишет Ли Дэна Джексон ("Крик", "Сонная Лощина"). Продюсерами выступят Дэвид С. Гойер ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Кит Ливайн ("Пункт назначения: Смайл").

В центре сюжета оказались отец и сын, которые возглавляют банду байкеров. В какой-то момент героев начинает преследовать водитель огромного грузовика. И все это действие разворачивается в изолированном месте, посреди пустыни.

Об актерском составе пока информации нет. Сериал выйдет на новом стриминговом сервисе HBO Max.

Рассказ был впервые опубликован в 2009 году, в 2012 году его адаптировали в комикс.

Как сообщал УНИАН, Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков" по комиксам сына Стивена Кинга.