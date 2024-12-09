Он будет соревноваться с другими конкурсантами в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

В Голливудской ассоциации иностранной прессы объявили перечень номинантов на престижную кинопремию "Золотой глобус". Стало известно, что в список попал россиянин - актер Юрий Борисов.

Он номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за драматический фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера. Премьера фильма состоялась в мае этого года на 77-м Каннском кинофестивале. По сюжету секс-работница знакомится с Иваном - сыном российского олигарха. Между ними завязывается роман, а затем они решают пожениться. Со временем их брак оказывается под угрозой, ведь родители главного героя против его избранницы.

К слову, вместе с путинистом в категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены такие актеры: Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

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Что известно о путинисте Юрии Борисове

32-летний Юрий Борисов является ярым сторонником кровавой политики Кремля. Он также играл в известных пропагандистских фильмах. Например, в киноленте "АК-47", который частично снимали во временно оккупированном Россией Крыму.

Кстати, путинист является фигурантом в базе сайта "Миротворец".

Напомним, ранее актриса из Украины стала на сторону оккупантов и сыграла роль в пропагандистском сериале.

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