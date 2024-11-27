Артистка поддерживает путинский режим и подыгрывает кремлевской пропаганде.

Российская актриса, родом из Мариуполя, Ирина Горбачева, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает поддерживать террор оккупантов. Артистка снялась в пропагандистском сериале, за что нарвалась на хейт в сети.

Как пишет ТСН.ua, предательница сыграла роль в картине, которая была создана при поддержке прокремлевской организации "Движение первых". Этот сериал влияет на сознание подростков, которые учатся в старших классах. Ирина исполнила роль учительницы. Она помогает новенькой ученице в классе решить проблему с издевательствами.

Сериал завершается "счастливым финалом", где сверстники девушки понимают проблему и перестают ее буллить, а также изображен кадр, где все школьники сидят в одинаковых футболках с надписью "Движение первых", что напоминает пионерство.

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Однако сама Горбачева не видит ничего плохого в том, что снимается в пропутинских картинах. Более того, ей даже приятно быть причастной к пропаганде страны-агрессора. Некоторые пользователи в сети не оценили работу актрисы и захейтили ее за съемки в подобном сериале. Они писали, что предательница их разочаровала и превратилась в очередную приспешницу Кремля. Правда, все гневные комментарии сама Горбачева сразу удаляет.

К слову, после начала большой войны Ирина не комментировала нападение врага, а лишь желала так называемого мира, как и многие предатели Украины. На тот момент артистка не жила в РФ. В прошлом году она вернулась в Россию и подчеркнула, что поддерживает свою страну и продолжила там строить свою карьеру.

"Я часть своей страны и государства, я часть любого процесса, который проходит в моей стране. И я выбираю здесь быть, здесь жить", - сказала в одном из интервью женщина.

В 2023 году Горбачева рассталась с украинским артистом и лидером группы Quest Pistols Антоном Савлеповым после трех лет в отношениях. Одной из причин разрыва стали разные взгляды на войну. Как известно, Савлепов остался в Киеве и поддержал Украину.

Напомним, ранее Антон Савлепов высказался о разводе с Ириной Горбачевой. Певец ответил, только ли политические взгляды стали причиной разрыва.

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