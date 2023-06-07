Актер ничего не говорил о скандале около шести месяцев.

Канадский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье Торпа в нашумевшем сериале "Уэнздей", впервые вышел на связь с фанатами после того, как его обвинили в изнасилованиях. Он прокомментировал скандал и рассказал, что из-за всего этого его семью шантажировали, а друзьям поступали серьезные угрозы.

Прокомментировать обвинения Хайнс Уайт решил в Stories на своей странице в Instagram. Около шести месяцев он ничего не публиковал, его профиль какое-то время был закрытым. Теперь же актер утверждает, что недоброжелатели использовали его фото, которые он делал, будучи несовершеннолетним.

Помимо этого, Хайнс Уайт отметил, что его образ и роль пытались сделать объектами ненависти. По словам актера, его подругу Джейн, которую в сети назвали его жертвой, лишили возможности все объяснить.

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"Ее попытки прояснить ситуацию были проигнорированы. Она разрешила мне упомянуть ее в этом сообщении. Слухи не соответствуют действительности. Я не могу допустить, чтобы меня изображали фанатичным или преступно пренебрегающим безопасностью людей. Такие необоснованные, вредные заявления могут вызвать недоверие к жертвам", - отметил Хайнс Уайт.

Также он заявил, что ему очень неприятно было наблюдать за тем, как обвинения в его адрес огорчили фанатов. Однако он искренне благодарен тем, кто все-таки его поддержал. Очень тревожно видеть, как эта дезинформация расстроила людей.

"Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться, пожалуйста. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это", - резюмировал актер.

Актера из "Уэнздей" обвинили в изнасилованиях - с чего все началось

В январе этого года в сети появилась информация о том, что Хайнс Уайт якобы насиловал девушек. Утверждалось, что также он отправлял свои интимные фото знакомым.

Помимо этого, в сети писали, что актер устраивал вместе со своими друзьями вечеринки, на которых они спаивали девушек. После этого они якобы их насиловали. Сам Хайнс Уайт на обвинения не отвечал, все эти шесть месяцев он молчал и ничего не публиковал в сети.

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