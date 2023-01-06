Первый сезон сериала "Уэнздей" дебютировал 23 ноября на платформе Netflix.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход второго сезона нашумевшего сериала "Уэнздей".

"Ваша любимая девочка-гот с косичками вернется на Netflix. 2 сезон "Уэнздей" приближается!", - сказано в сообщении сервиса.

Пока никакой конкретики о том, когда выйдет второй сезон "Уэнздей", и что в нем будет, в "Нетфликс" не сообщили.

"Было невероятно создать шоу, которое нашло отклик у людей по всему миру. В восторге от продолжения путешествия Уэнздэй во второй сезон. Нам не терпится нырнуть с головой в очередной сезон и исследовать странный и жуткий мир Nevermore. Просто нужно сначала убедиться, что Уэнздэй не опустошила бассейн", - сказали разработчики и исполнительные продюсеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар, которых цитирует Variety.

Отмечается, что восьмисерийный первый сезон сериала, посвященный главному персонажу "Семейки Аддамс", дебютировал 23 ноября.

Вскоре после этого Netflix объявил, что сериал за первую неделю установил новый рекорд платформы по количеству часов просмотра: более чем 341 млн часов. С тех пор шоу стало вторым по популярности англоязычным телевизионным сезоном на Netflix с более чем 1,2 миллиарда часов просмотров за первые 28 дней.

Сериал "Уэнздей" - о чем он

Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор" (Nevermore). Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищной серии убийств, терроризировавшей местный город Джерико, а также разгадать сверхъестественную тайну, повлиявшую на ее родители 25 лет назад. И все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".

Роль Уэнздей Аддамс сыграла американская актриса Дженна Ортега. Также в первом сезоне "Уэнздей" сыграли Гвендолин Кристи, Джейми МакШейн, Перси Хайнс Уайт, Хантер Духан, Эмма Майерс, Джой Сандей, Наоми Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Рики Линдхоум и Кристина Риччи. Кэтрин Зета-Джонс также появилась в роли Мортиши Аддамс вместе с Луисом Гусманом в роли Гомеса и Исааком Ордонесом в роли Пагсли.

Первый сезон снимала студия Metro-Goldwyn-Mayer. Недавно ее выкупила компания Amazon, у которой также есть свой стриминговый сервис, конкурирующий с Netflix. Но, второй сезон, скорее всего, выйдет все равно на "Нетфликсе". Вероятно, это произойдет в 2023 году.

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