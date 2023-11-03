В своих сообщениях Пресли назвала сценарий Копполы "шокирующе мстительным и презрительным".

Единственная дочь Элвиса Пресли – Лиза Мари – незадолго до своей смерти жестко разнесла сценарий фильма Софии Копполы "Присцила" из-за того, как в нем был изображен ее отец.

Как пишет Variety, в двух электронных письмах, отправленных за четыре месяца до своей смерти, дочь Пресли просила Копполу пересмотреть свое видение персонажа и избавить ее семью от публичного позора.

"Мой отец производит впечатление хищника и манипулятора. Как его дочь, я не вижу в этом персонаже ничего от своего отца. Я не вижу точку зрения моей матери на моего отца. Я читаю это и вижу вашу шокирующе мстительную и презрительную точку зрения и не понимаю, почему?", – написала Пресли в одном из своих сообщений.

Также она призывала оскароносного режиссера воздержаться от обострения ее и без того натянутых отношений с матерью – главной героиней фильма Присциллой Пресли, а также уважать чувства внуков Элвиса. В противному случае она обещала выступить с публичной критикой фильма, Копполы и своей матери.

В ответ на обращение издания, София Коппола процитировала своей ответ, который она отправила в сентябре 2022 года Лизе Мари.

"Надеюсь, когда вы посмотрите финальный фильм, вы почувствуете себя по-другому и поймете, что я оказываю почтению вашей матери, а также наделяю вашего отца чувствительностью и сложностью", – написала Коппола.

При этом изданию не удалось связаться Присциллой Пресли по поводу комментариев, тогда как продюсировавшая фильм студия А24 отказалась от комментариев.

В то же время, источник Variety сообщил, что фильм был основан исключительно на книге "Элвис и я", но, тем не менее, были предприняты усилия, чтобы "смягчить" некоторые элементы книги, которые могли бы шокировать современную аудиторию. По словам инсайдера, целью Копполы было рассказать историю любви, при этом основная идея фильма заключалась в том, как Присцилла пытается адаптироваться к жизни с мировой суперзвездой. При этом Лиза Мария Пресли, как полагают источники, видела ранний вариант сценария, который в конечном итоге был урезан примерно на 10 страниц.

Отметим, биографический фильм "Присцилла" основан на скандальных мемуарах единственной жены короля рок-н-ролла "Элвис и я" 1985 года. В нем описываются отношения между Элвисом и Присциллой, которые начались в Германии в 1959 году. На тот момент ей было всего 14 лет, а Элвису – 24 года.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года, где за роль Присциллы Пресли актриса Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле") получила Кубок Вольпи. Элвиса в ленте сыграл звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Эйлорди.

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