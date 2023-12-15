В украинский прокат фильм выйдет 11 января 2024 года.

Вышел украинский трейлер биографической драмы "Присцилла" (Priscilla) от режиссера Софии Копполы – лауреатки премии "Оскар" (за сценарий к фильму "Трудности перевода"), также известной по лентам "Девственницы-самоубийцы" и "Мария-Антуанетта".

Биографический фильм "Присцилла" основан на скандальных мемуарах единственной жены короля рок-н-ролла "Элвис и я" 1985 года. Он описывает отношения между Элвисом и Присциллой, которые начались в Германии в 1959 году. На тот момент ей было всего 14 лет, а Элвису – 24 года.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года, где за роль Присциллы Пресли актриса Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле") получила Кубок Вольпи. Элвиса в ленте сыграл звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Эйлорди.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 82% от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 63% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 78 баллов из 100, а широкая аудитория – 6,8 из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В украинский прокат фильм выйдет 11 января 2024 года, сообщили в пресс-службе "Артхаус Трафик".

Скандал с "Присциллой"

Единственная дочь Элвиса Пресли – Лиза Мари – незадолго до своей смерти жестко разнесла сценарий фильма Софии Копполы "Присцилла" – ее разозлило, как в нем был изображен ее отец. В двух электронных письмах, отправленных за четыре месяца до ее смерти, она попросила режиссера Софию Копполу пересмотреть свое видение персонажа и избавить ее семью от публичного позора.

"Мой отец производит впечатление хищника и манипулятора. Как его дочь, я не вижу в этом персонаже ничего от своего отца. Я не вижу точки зрения моей матери на моего отца. Я читаю это и вижу вашу шокирующе мстительную и пренебрежительную точку зрения и не понимаю, почему?", – писала Пресли.

Также она призвала оскароносного режиссера воздержаться от обострения ее и без того натянутых отношений с матерью – главной героиней фильма Присциллой Пресли, а также уважать чувства внуков Элвиса. В противном случае она обещала выступить с публичной критикой фильма, Копполы и своей матери.

"Надеюсь, когда вы посмотрите финальный фильм, вы почувствуете себя по-другому и поймете, что я отдаю дань уважения вашей матери, а также наделяю вашего отца чувствительностью и сложностью", – ответила тогда Коппола дочери Пресли. Впрочем, последняя не дожила до премьеры.

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