Премьера сериала состоится уже 12 июня 2024 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер мини-сериала "Презумпция невиновности" (Presumed Innocent) в жанре юридический триллер, главную роль в котором исполнил Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома").

Сериал основан на одноименном романе американского писателя Скотта Туроу 1987 года и одновременно является ремейком фильма 1991 года с Харрисоном Фордом в главной роли.

В центре сюжета – прокурор Расти Сабич, который становится главным подозреваемым в деле об убийстве его коллеги и любовницы Кэролин Полемус.

Также в сериале сыграли Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Warcraft: Начало", сериал "Проповедник"), которой досталась роль жены главного героя Барбары, и Ренате Реинсве ("Худший человек на свете", "Другой человек"), которая, собственно, сыграла жертву убийства.

Шоураннером сериала выступил известный американски телевизионный сценарист Дэвид Келли, на счету которого такие хитовые шоу, как "Большая маленькая ложь", "Анатомия скандала", "Любовь и смерть" и недавний "Настоящий мужчина" для Netflix.

Мини-сериал "Презумпция невиновности" будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 12 июня 2024 года, а остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 24 июля.

Отметим, это уже второй громкий ремейк с Джейком Джилленхолом, который выходит на американских стриминговых сервисах в этом году. В частности, ранее в марте Prime Video выпустил ремейк боевика "Дом у дороги" (Road House) с актером в главной роли.

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