Снимет байопик Али Аббаси, чей фильм "Убийца "Священный паук" был выбран номинантом от Дании на "Оскар 2024".

Исполнитель роли Зимнего солдата в киновселенной Marvel и номинант на "Золотой глобус" за сериал "Пэм и Томми" Себастиан Стэн сыграет главную роль в фильме "Ученик" (The Student, также проходит под рабочим названием The Apprentice), который расскажет о молодых годах скандального 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Variety, также в актерский состав входят обладатель премии "Эмми" за сериал "Наследники" Джереми Стронг, который сыграет наставника Трампа в начале его политической карьеры Роя Кона, и номинантка на "Оскар" за роль в фильме "Борат 2" Мария Бакалова, которой досталась роль первой жены миллиардера Иваны Трамп.

Режиссером фильма выступит шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси, чей последний фильм "Убийца "Священный паук" был выбран номинантом от Дании на "Оскар 2024" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также в активе режиссера премия "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018 года за фильм "На границе миров".

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Сценарий к фильму совместно с Аббаси написал американский писатель Габриэль Шерман – автор скандального бестселлера "Самый громкий голос в комнате: как гениальный, напыщенный Роджер Эйлс создал Fox News – и разделил страну".

Сообщается, что фильм "Студент" будет представлять из себя исследование силы и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении знаменитой американской династии. Он раскрывает моральную и человеческую цену культуры, определяемой победителями и проигравшими.

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