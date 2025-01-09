Список номинантов объявят позже из-за стихийного бедствия.

Катастрофа с масштабными лесными пожарами в Лос-Анджелесе повлияла и на нынешнюю кинопремию "Оскар". Американская киноакадемия продлила последние сроки голосования на два дня, а также перенесла дату объявления номинантов на премию.

Как пишет издание Variety, голосование за кандидатов в номинанты "Оскара" стартовало 8 января и планировалось, что завершится оно 12 января. Генеральный директор киноакадемии Билл Крамер в электронном письме для сотрудников заявил об изменении в графиках. Следовательно, если сначала отборочный тур международных полнометражных фильмов планировали на 8 января, то сейчас он запланирован на конец этой недели.

Причиной этому стали пожары. Поскольку большинство членов жюри живут именно в Лос-Анджелесе и из-за катастрофы не могут продолжить отбор номинантов. Также было перенесено объявление кандидатов на получение "Оскара". Оно было запланировано на 17 января, но с изменением в графиках состоится 19-го.

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"Мы хотим выразить наши глубокие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, церемония награждения победителей кинопремии состоится 2 марта 2025 года. В дополнение, из-за лесных пожаров премьеры фильмов отменили Amazon MGM Studios, Universal Studios, Paramount и Max. Также был отложен торжественный обед AFI Awards, который должен был состояться 10 января, и церемония вручения премии Critics Choice Awards, запланированная на 12 января.

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Адам Броуди и другие звезды остались без домов из-за пожара в Лос-Анджелесе. Огонь уничтожил их имения и от них остались лишь руины. Голливудские знаменитости вышли на связь и прокомментировали трагедию, а также ответили, не пострадали ли они сами.

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