Шоу получило подзаголовок "Кольца власти".

Amazon Prime Video выпустил первый тизер-трейлер нового сериала по "Властелину колец".

Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

"Новая эра начинается. … Путешествие в Средиземье с "Властелин колец: Кольца власти", - говорится в описании ролика.

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Сериал, премьера которого состоится на Amazon Prime 2 сентября текущего года, будет приквелом хорошо известной истории "Хоббита" и "Властелина колец".

Нам расскажут о том, как появились могущественные Кольца Всевластия, какова была их судьба и как разворачивалась грандиозная битва за обладание могуществом. Всего планируется 5 сезонов. Стилистика сериала, по словам создателей, будет в духе фильмов Питера Джексона.

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