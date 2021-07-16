Иэн Маккеллен, исполнивший роль легендарного Гэндальфа, решительно настроен перевоплотиться в 30-летнего персонажа трагедии Шекспира.

Известный актер Иэн Маккеллен сыграет Гамлета в свои 82 года, хотя персонажу шекспировской трагедии, по сюжету, всего 30 лет. Звезда "Властелина кольца" покажет зрителям новую интерпретацию "бисексуального" Гамлета.

Как сообщает издание Daily Mail, премьера спектакля, о котором стало известно этим летом, состоится очень скоро.

Так, 82-летний актер уже снялся в фотосессии, позируя с черепом Йорика. Фотоссесия приурочена к премьере "Гамлета" в Королевском театре в Виндзоре. В новой интерпретации трагедии будет поднята тема сексуальной ориентации.

Сам Иэн Маккеллен утверждает, что Гамлет бисексуален. По словам актера, принц Датский жесток с Офелией, а со многими мужскими персонажами у него довольно неоднозначные отношения. "Он был очень близок с Горацио, а Розенкранц говорил Гамлету: Ты когда-то любил меня", - добавил актер.

Как известно, Иэн Маккеллен является открытым геем.

Говоря о предстоящем выступлении, звезда "Властелина кольца" указал: "Когда вы придете ко мне, вы не увидите старика, притворяющегося молодым человеком, вы увидите человека, притворяющегося принцем, который притворяется интеллектуалом, притворяется невротиком, притворяется, что любит свою мать, притворяется, что любит девочек и мальчиков".

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Автор: Полина Кузенко