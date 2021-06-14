Премьера сериала "Крепостная" состоится уже этой осенью, предыдущие два сезона имели бешеный успех среди зрителей.

Завершены съемки третьего сезона масштабной костюмированной драмы "Крепостная", которую полюбили зрители из ряда стран мира.

Съемки нового сезона сериала длились 7 месяцев и 11 дней, три времени года (осень, зима и весна), 120 смен, включая ночные. Об этом сообщили в пресс-службе СТБ.

Читайте такжеСериал "Крепостная" возвращается: в третьем сезоне зрителей ждет немало сюрпризов (фото)В новых эпизодах третьего сезона "Крепостной" будет рассказано 7 лав-стори, две из которых зрители увидят через флэшбеки героев. Также поклонников ждут три истории предательства и несколько мощных сюжетов социального падения.

На съемках было задействовано более тысячи актеров, включая исполнителей эпизодических ролей.

Премьера сериала "Крепостная" состоится уже этой осенью, точную дату создатели драмы пока не называют.

Что говорят актеры о 3 сезоне сериала "Крепостная"

Актеры легендарного костюмированного сериала "Крепостная" поделились своими предчувствиями и ощущениями от предстоящего 3 сезона.

Исполнительница роли Екатерины Вербицкой Соня Присс рассказала, что ее героине предстоит пережить еще много испытаний.

"Таких поворотов сюжета вы точно не ожидаете! Будет как никогда интересно", - интригует Тарас Цимбалюк.

Ранее сообщалось, что в продолжении нашумевшего сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс.

Что известно о популярности сериала "Крепостная"

"Крепостная" продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов".

Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.

Кроме того, сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал.

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Автор: Ольга Робейко