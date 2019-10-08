Раскрыты подробности третьего сезона сериала "Крепостная"

Третий сезон украинской костюмированной драмы "Крепостная" выйдет аж в 2021 году.

Актриса Ксения Мишина, сыгравшая жесткую помещицу Лидию Шефер в популярном сериале "Крепостная", рассказала, что в новом сезоне главная героиня Екатерина должна встретить новую любовь.

"Мне кажется, [Жадана убили] для того, чтобы Катя встретила свою новую любовь. Я думаю, что так. Но, тем не менее, я вижу, как зрители на это реагируют, как тепло они восприняли этого персонажа, поэтому я поддерживаю флешмоб #жаданживи и, надеюсь, что как-то их история продолжится", - сказала Ксения Мишина в ходе пресс-конференции. на Tochka.net.

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"Может быть, недолго, а, может быть, вообще ее не будет, но, тем не менее, если она будет, то я желаю какого-то яркого классного завершения, раскрытия этой истории. Может, что-то и получится у него с Катериной", - добавила актриса.

Ранее шоураннер сериала Тала Пристаецкая раскрыла подробности третьего сезона в ходе пресс-конференции на Tochka.net.

Она дала надежду поклонникам, что персонаж Андрея Жадана, ставший любимцем зрителей, выживет и появится в третьем сезоне.

Зрители также смогут увидеть в третьем сезоне жестокую помещицу Лидию Шефер, которую сыграла харизматичная Ксения Мишина. Но вот воскреснет ли она, или это будут воспоминания - секрет.

История Натали Дорошенко, которую сыграла Анна Сагайдачная, недавно ставшая мамой, не завершилась во втором сезоне, поэтому в продолжении она точно появится.