Съемки третьего сезона "Крепостной" продлятся до весны и традиционно пройдут в самых красивых исторических местах Украины.

В 2021 году состоится премьера третьего сезона нашумевшего украинского сериала "Крепостная". Зрителей ждет немало сюрпризов.

В продолжении сериала его поклонники узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь других героев. Об этом сообщили в пресс-службе канала СТБ.Читайте также"Душа" от Pixar: рецензия на самый ожидаемый мультфильм 2020 года

Какие сюрпризы ждут зрителей "Крепостной"?

Комментируя главный вопрос фанатов "Крепостной" ― жив ли Жадан, шоураннер сериала Тала Пристаецкая отмечает, что в третьем сезоне будет достаточно харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников.

Также в истории Кати Вербицкой появится звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Виктор Жданов.

В продолжении нашумевшего сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс.

Съемки третьего сезона "Крепостной" продлятся до весны и пройдут в Мариинском дворце, Выдубицком и Михайловском монастырях, Софийском соборе, усадьбе Качановка, Международном центре культуры и искусств.

Что известно о популярности сериала "Крепостная"

"Крепостная" продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с ошеломляющим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов".

Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.

Летом этого года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал.

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Автор: Ольга Робейко