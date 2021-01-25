Премьера 3 сезона легендарной драмы "Крепостная" состоится осенью 2021 года.

Опубликованы первые кадры со съемок 3 сезона сериала "Крепостная" от Алины Коваленко, сыгравшей роль Ольги Родзевич. Читайте такжеРаскрыты подробности третьего сезона сериала "Крепостная"

Артистка призналась, что ее героиня изменится, и в очень неожиданную сторону. Об этом сообщает СТБ в своем Telegram-канале.

"Ольга феминистично настроена и всегда готова отстаивать права женщин. Настоящая, противится несправедливым правилам и устоям. Моя героиня — это доказательство того, что женщина ничем не хуже мужчины в любой сфере", — говорит Коваленко.

Премьера 3 сезона легендарной драмы "Крепостная" состоится осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что в продолжении нашумевшего сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс.

Что известно о популярности сериала "Крепостная"

"Крепостная" продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов".

Также сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию, Чехию, Венгрию, Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в балканские страны.

Летом этого года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал.

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Автор: Ольга Робейко