Ворожбит вспоминает слова Писанки о том, что актрису боялись брать на главные роли.

Режиссер Наталья Ворожбит рассказала о последней роли легендарной украинской актрисы Русланы Писанки в фильме "Демоны". Сама Руся называла эту кинороль едва ли не самой крутой работой в своей жизни.

В эфире "Сніданку з 1+1" Ворожбит заявила, что в ее фильме Руслана непревзойденная, ее такой не видели, она там будет совершенно другой. По сюжету, ее зовут Нина. Это история о том, как в украинское село приезжает россиянин, у них начинается с главной героиней ленты любовь. Но закончится все это несладко.

Режиссер говорит, что очень важно снять этот фильм, ведь это - первая украинская лента, в которой Руслана сыграла главную роль. Ворожбит вспоминает слова Писанки о том, что актрису боялись брать на главные роли.

"Ибо она - глыба, она - дива. И я внутренне боялась тоже брать Руслану. Когда она пришла на пробы с опозданием на 50 минут, она текст не выучила. Она зашла - и заполнила собой все пространство энергией невероятной... Более преданного человека на площадке сложно представить", - говорит Наталья.

По ее словам, актеров в фильм выбирали, опираясь на то, что уже есть Руслана.

"Были дни, когда к ней приходили мужчины (на роль в фильме, - УНИАН), и она их, как семечки, "щелкала". Мы не предупреждали, кто их партнерша", - рассказывает Ворожбит.

Смерть Русланы Писанки

Напомним, 17 июля стало известно, что украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла в Германии из-за онкологии.

Позже вдовец Писанки дал первое интервью после трагедии и не сдержал слезы. Он рассказал, что артистка переносила уже шестую химию.

Прощание с ней состоялось в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли в Украину, а 21 августа с Писанкой простились.

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