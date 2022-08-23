По ее словам, Руся восприняла инцидент на сцене как причину остановиться, "не бежать сильно".

Ведущий Егор Гордеев вспомнил эпизод с Русланой Писанкой, когда она прямо на спектакле упала и сломала ногу. После этого ее не видели на съемочной площадке. А позже стало известно, что Руся не смогла побороть онкологию.

В эфире "Сніданку з 1+1" режиссер Наталья Ворожбит рассказала, что в кульминационный момент спектакля, когда актриса упала, она находилась в зале.

"Я сразу поняла, что произошло. Она лежала в ярком платье красивом и спрашивала: "Как у нас там, как спектакль?". У нее боль была ужасная, она сильно сломала ногу", - поделилась режиссер.

"Пожалуй, так надо. Я куда-то сильно бежала, мне надо было расставить приоритеты, остановиться. И это меня остановило", - вспоминает слова Писанки Ворожбит.

По ее словам, Руся восприняла этот инцидент как причину остановиться, "не бежать сильно". Ворожбит вспоминает, что Писанка пообещала ей вернуться до конца лета к съемкам фильма "Демоны".Также актриса сказала, что у нее обнаружили "болячку", но не рассказала подробностей.

Смерть Русланы Писанки

Напомним, 17 июля стало известно, что украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла в Германии из-за онкологии.

Позже вдовец Писанки дал первое интервью после трагедии и не сдержал слезы. Он рассказал, что артистка переносила уже шестую химию.

Прощание с ней состоялось в Германии, в городе Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли в Украину, а 21 августа с Писанкой простились.

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