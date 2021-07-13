По словам певицы, она является поклонницей этой группы от 2000-х годов.

Ранее известная украинская рэперша Alyona Alyona спела с группой "Каста", выступавшей в оккупированном Крыму. За это исполнительницу резко раскритиковали.

Поэтому она решила объяснить ситуацию на своей странице в Instagram.

По словам Alyona Alyona, ей предлагали сотрудничество многие артисты из РФ, и она согласилась только на фит с "Кастой", ведь, как она отметила, эта группа борется против путинского режима.

"Каста" - одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым рассказала, что сотрудничество ей предлагали десятки артистов из России, однако она согласилась лишь на фит с "Кастой". По словам звезды, это потому, что они борются против путинского режима", - написала звезда.

Читайте такжеAlyona Alyona - 30: как воспитательница детсада стала любимицей миллионовРэперша также выразила возмущение тем, что на нее безосновательно взвалили ответственность за отношения "Касты" со скандальными российскими артистами – Бастой и Рэм Дигой, треки с которыми вошли в новый альбом группы.

"Я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит – единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным", - подчеркнула Alyona Alyona.

Рэперша также упомянула о сотрудничестве с другими россиянами – шоу "Вписка" и Александром Гудковым, который появился в ее клипе на песню Dancer.

"Если говорить о России, то мы принципиально туда ни разу не ездили ни для интервью, ни для концертов, хоть предложений вагон. Если кто-то приезжал в Украину, и СБУ их пропускала - мы могли сотрудничать, но принципиально на украинском языке. Никаких финансовых условий и рублей никогда не было", – добавила артистка.

Трек "Касты" и Alyona Alyona feat. Ivan Dorn

17 июня на ютубе "Касты" состоялась премьера нового видео на песню "Врун-врун". К созданию песни присоединились Аlyona Аlyona и Иван Дорн.

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Автор: Ольга Робейко