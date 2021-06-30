Исполнительница призналась, что в некоторых бытовых вопросах их взгляды расходятся.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona объявила, что решила съехаться с бойфрендом.

Об этом исполнительница написала в своем Instagram, сопроводив новость забавным снимком-пародией.

«В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я должна переехать к нему. Его квартира расположена дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба «Атлас» в котором за год карантина я так и не побывала», - поделилась Алена.

Читайте такжеОбнаженная Тина Кароль изящно выгнулась с королевским питономПри этом рэперша добавила, что в квартире любимого не хватает места для ее вещей, и в некоторых бытовых вопросах взгляды пары расходятся: «В целом получается, что нюансов много: он хочет собаку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома, он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же, когда я думаю о том, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план».

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Автор: Катерина Шварц