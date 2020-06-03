В новом сезоне сериала "Бэтвумен" поменяют главную героиню

Во втором сезоне сериала, который должен выйти в 2021 году, будет показано, как новая главная героиня стала Бэтвумэн.

На роль Руби Роуз, которая отказалась от съемок во втором сезоне сериала The CW "Бэтвумен" по комиксам DC, не будут искать другую актрису.

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В новом сезоне планируют просто ввести другую главную героиню, сообщает Deadline. Согласно информации, Кэти Кейн (имя Бэтвумен) перестанет быть главным героем сериала, а ей на замену придет другая Бэтвумен. Это решение будет лучше, чем просто поменять одну актрису на другую без сценарных объяснений.

В кастинговых бумагах, которые получило издание, персонажа зовут Райан Уайлдер - вероятно, это вымышленное имя, нужное для сохранения тайны.

Героиня описывается как девушка 25-30 лет, то есть моложе героини Руби Роуз. Она также отличается характером - неопытная, немного неловкая и милая. Новая Бэтвумен раньше была наркоторговцем, а теперь живет в фургоне вместе с любимым растением. Она отличный боец, которому не хватает дисциплины, и открытая лесбиянка. Во втором сезоне сериала, который должен выйти в 2021 году, будет показано, как она стала Бэтмэн.

Как сообщал УНИАН.Lite, 20 мая стало извсетно, что Руби Роуз отказалась от съемок во втором сезоне сериала "Бэтвумен". Есть версия, что Руби Роуз не потянула съемки в масштабном проекте из-за нехватки опыта, поэтому было принято решение прекратить сотрудничество.

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