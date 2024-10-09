Стали известны первые подробности.

Британский режиссер и сценарист Кристофер Нолан, который известен по оскароносной киноленте "Оппенгеймер", возвращается на киностудию "Universal" для работы над следующим фильмом. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что Нолан собирается написать и снять будущую ленту с кинопродюсером и женой Эммой Томас. После признания "Оппенгеймера", который получил семь премий "Оскар" и собрал 958 миллионов долларов во всем мире, Кристофер снова объединился со студией и стремится повторить успех.

Инсайдеры отметили, что фильм планируют выпустить летом 2026 года. Его сюжет и название пока держат в тайне. Однако стало известно, что актер Мэтт Дэймон уже ведет переговоры об участии в будущих съемках.

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К слову, "Оппенгеймер" стал первым фильмом Нолана за пределами студии Warner Bros., с которой он сотрудничал почти 20 лет. Для нее он снял немало известных фильмов: трилогию "Темный рыцарь", "Дюнкерк", "Начало" и другие киноленты.

Напомним, ранее певица и актриса Леди Гага анонсировала новый альбом перед выходом фильма "Джокер: Безумие на двоих".

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