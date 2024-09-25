Поклонники услышат 13 композиций.

Известная американская певица и актриса Леди Гага анонсировала выход нового альбома под названием "Harlequin". Именно он станет сопровождением к предстоящему фильму "Джокер: Безумие на двоих". Об этом сообщила звезда в своем Instagram.

Премьера пластинки запланирована на 27 сентября. Поклонники смогут послушать 13 треков, среди которых "Good Morning", "World on a String" и "The Joker".

Также исполнительница поделилась обложкой нового альбома. На фото она стоит под душем, в красном спасательном жилете и с размытым макияжем.

К слову, Леди Гага также планирует выпустить полноценный студийный альбом, который будет называться "LG7". Однако официальную дату релиза пока не афиширует.

Что известно о фильме "Джокер: Безумие на двоих"

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" запланирована на 4 октября 2024 года. Главные роли в киноленте сыграют Хоакин Феникс и Леди Гага. Режиссером стал Тодд Филлипс, который снял и первую часть "Джокера" в 2019 году.

По словам создателей, события второй части начнутся в психиатрической клинике Аркхэм, куда отправили сумасшедшего преступника Артура Флека по кличке "Джокер". Но окончательный сюжет фильма пока держится в секрете.

Напомним, ранее Леди Гага поделилась первым фото в образе Харли Квинн в "Джокере 2".

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