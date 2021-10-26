Нолан смотрел фильм несколько раз, и после каждого просмотра режиссер открывал для себя что-то новое.

Режиссер фильмов "Бойцовский клуб", "Семь", "Тенет" Кристофер Нолан восхитился новой лентой своего коллеги по цеху Дени Вильнёва "Дюна".

Мэйстр отметил, что именно эта экранизация повествования о противостоянии дома Атридов (а их в истории кинематографа было несколько) заслуживает внимания подростков, желающих познакомиться с литературным наследием американского фантаста Фрэнка Герберта.

"Это один из самых бесшовных сочетаний живой фотографии и компьютерных визуальных эффектов, которые я когда-либо видел", – ответил Нолан.

Он добавил: "Я думаю, что этот фильм познакомит с "Дюной" целое новое поколение фанатов, которые никогда не читали книгу и, возможно, пойдут и прочтут ее сейчас. Я считаю, что это выдающаяся работа".

Читайте такжеЗвезда "Мумии" сыграет злодея-социопата в новом фильме по комиксам DCНолан смотрел фильм несколько раз, и после каждого просмотра режиссер открывал для себя что-то новое. По его словам, кинолента заслуживает именно показа на большом экране.

"Это настоящее удовольствие и настоящий подарок для киноманов во всем мире - и большое вам за это спасибо, Дени", – рассыпался в комплиментах восхищенный Нолан.

"Дюна" в настоящее время занимает высокие кассовые сборы в Северной Америке после премьеры на прошлой неделе. В Украине кинолента Вильнёва вышла в прокат намного раньше США – в середине сентября.

Как пишет Hollywood Reporter, Вильнев пожелал выпустить на большие экраны сразу две части "Дюны", но киностудия отказалась от этой идеи.

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Автор: Яна Ставская