Стриминговый сервис отреагировал на скандал, который развернулся вокруг нового сезона сериала "Эмили в Париже".

Стриминговый сервис Netflix ответил на возмущение министра культуры Украины Александра Ткаченко, обратившего внимание на неприятный эпизод в новом сезоне сериала "Эмили в Париже". Украинку там показали глуповатой воровкой, что не понравилось многим зрителям.

Как сообщил изданию dev.ua Ткаченко, стриминговый сервис дал достаточно "дипломатический" ответ.

Министр культуры направил в Netflix письмо об образе украинки в сериале. Стриминговый сервис поблагодарил Ткаченко за "обратную связь".

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичный. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - сообщил изданию министр.

Скандал вокруг "Эмили в Париже": с чего все началось

В одном из эпизодов сериала украинку показали как глуповатую воровку.

Украинку из сериала зовут Петра. По сюжету, она прилетела из Киева и буквально шокирует главную героиню Эмили своим внешним видом, необразованностью и поведением.

Внимание на это в Instagram обратила одна из зрительниц сериала, проживающая в Париже, украинка Евгения Гаврилко. Девушка опубликовала гневный пост, сопроводив его несколькими видеоотрывками из сериала.

"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать, – отметила она. – То, как вы восприняли образ украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, – это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор... И я не могу поверить, что это все еще будет происходить в 2021 году", - написала она.

Читайте такжеПопулярная актриса на фоне скандала с Netflix рассказала об отношении к украинцам за границейВпоследствии скандал прокомментировал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он написал, что готовит для Netflix официальную позицию относительно карикатурного и стереотипного изображения украинки в сериале.

"В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", – отмечал глава Минкульта в своем Telegram-канале.

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