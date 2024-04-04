"Мы, наши любимцы и война", "Омен: Начало" и "Последний вздох": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в широкий прокат выйдет документальный фильм "Мы, наши любимцы и война", ставший полнометражным режиссерским дебютом известного украинского блогера и путешественника Антона Птушкина.

Также на больших экранах можно будет посмотреть фильм ужасов "Омен: Начало", являющийся приквелом культовой хоррор-франшизы, постапокалиптический триллер "Последний вздох" с Милой Йовович, триллер "Материнский инстинкт" с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн, немецкую романтическую комедию "Пламенное небо" из числа призеров Берлинале и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть романтическую комедию "Музыка" со звездой "Ривердейла" Камилой Мендес и биографическую драму "Королевский эксклюзив" о скандальном британском принце Эндрю.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Мы, наши любимцы и война

Ми, наші улюбленці та війна (Украина, Канада, 2024, документальный)

Этот фильм – попытка показать события в Украине под другим углом, через отношения людей и животных, ставших как свидетелями, так иногда и жертвами этой войны. Главные герои фильма – это не только коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон по имени "Игорь", но и люди, которые их спасают, рискуя своей жизнью. В ленте задействовано много иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал настоящим открытием.

Фильм является полнометражным режиссерским дебютом известного украинского блогера и путешественника Антона Птушкина, работа над ним длилась 1,5 года.

Официальная премьера фильма состоялась 28 марта 2024 года во время открытия 12-го кинофестиваля Doc Kyiv Fest.

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Омен: Начало

The First Omen (США, 2024, ужасы)

Фильм является приквелом классической франшизы фильмов ужасов "Омен" и в целом шестым фильмом серии. В центре сюжета фильма – молодая американка Маргарет Дайно, которую отправляют в Рим, чтобы начать жизнь, посвященную служению церкви. Там она сталкивается с тьмой, которая испытывает ее веру и скрывает ужасный заговор, цель которого – рождение вселенского зла.

Главные роли в фильме "Омен: Начало" исполнили Нелл Тайгер Фри (сериал "Дом с прислугой"), Тавфик Баргом ("Мария Магдалина"), Соня Брага ("Поцелуй женщины-паука"), Ральф Айнесон ("Творец"), Чарльз Дэнс (сериал "Игра Престолов") и Билл Найи ("Пираты Карибского моря: На краю света", "Реальная любовь", "Другой мир").

Фильм снят режиссером Аркашей Стивенсон (сериалы "Новый вкус вишни", "Легион") на основе персонажей, созданных Дэвидом Зельцером ("Омен").

Подробный обзор фильма вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Последний вздох

Breathe (США, 2024, триллер/экшн)

События фильма происходят в будущем, в котором Земля осталась почти без воздуха, а среди выживших людей идет жестокая борьба за генераторы кислорода. Майя, жена талантливого изобретателя Дариуса, вместе с их дочерью Зорой живут вдвоем в помещении, где производится кислород. Они не покидают свой дом, чтобы не раскрыть местонахождение ценной техники, за которой все охотятся. Единственная возможность выйти на поверхность – специальный костюм, изобретенный когда-то Дариусом. Другая группа людей, которую возглавляет Тесс, давно ищут и их, и технику, благодаря которой они до сих пор живы. Тесс знает о разработке пропавшего мужа Майи и готова пробраться к ней любой ценой.

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Хадсон ("Кошки", "Уважение"), Мила Йовович ("Обитель зла", "Пятый элемент"), Сэм Уортингтон ("Аватар", "Битва титанов"), Коммон ("Короли улиц", "Джон Уик 2"), Куавенжан Уоллис ("12 лет рабства", "Тролли") и другие.

"Последнее дыхание" снято режиссером Стефоном Бристолем, для которого это второй полнометражный фильм в карьере после тепло воспринятого критиками научно-фантастического приключенческого фильма "Увидимся вчера" 2019 года.

Материнский инстинкт

Mothers' Instinct (США, 2024, триллер/драма)

Фильм является англоязычной адаптацией мирового бестселлера бельгийской писательницы Барбары Абел. Главные героини Элис и Селин, кажется, имеют все: любящие мужья, прекрасные дети, комфортная жизнь в богатом пригороде, а также их соседская крепкая дружба. Впрочем, трагический случай уничтожает эту идеальную гармонию. Чувство вины, подозрительность и паранойя переплетаются, чтобы уничтожить дружбу, а, возможно, и их жизни.

Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Прада", "8 подруг Оушена", "Отверженные", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар") и Джессика Честейн ("Игра Молли", "Оно 2", "Марсианин", "Самый жестокий год", "Багровый пик").

Постановщиком триллера выступил француз Бенуа Деломме, для которого лента стала режиссерским дебютом. Ранее он успел зарекомендовать себя благодаря своим операторским работам в таких фильмах, как "Ван Гог. На пороге вечности", "Любовник леди Чаттерлей", "Минамата", "Самый пьяный округ в мире" и других.

Мировая премьера "Материнского инстинкта" состоялась 8 марта 2024 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 44 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Пламенное небо

Roter Himmel (Германия, 2023, комедия/драма/романтика)

События фильма разворачиваются вокруг молодого писателя Леона, который решает пожить в доме своего друга на берегу моря. Здесь он стремится найти вдохновение и завершить книгу. Но из-за нового знакомства с очаровательной девушкой Леону все не удается сосредоточиться на работе. Когда в доме появляются еще несколько неожиданных гостей, неподалеку вспыхивает лесной пожар. Оказавшись в ловушке пламени, герои начинают сближаться.

Режиссер и автор сценария – обладатель двух "Серебряных медведей" Берлинале Кристиан Петцольд, который в 2017 году возглавлял жюри Одесского международного кинофестиваля. Среди его известных работ – ленты "Барбара", "Феникс", "Транзит" и "Ундина".

Главную мужскую роль исполнил австриец Томас Шуберт ("Дыхание"), который в конце 2023 года претендовал на звание лучшего европейского актера по версии Европейской киноакадемии. Главную женскую роль в фильме исполнила немка Паула Бир – лучшая европейская актриса 2020 года по версии Европейской киноакадемии, звезда фильмов "Транзит" и "Ундина" Кристиана Петцольда, а также "Франц" Франсуа Озона.

Премьера фильма состоялась на прошлогоднем Берлинском международном кинофестивале, где он получил Гран-при жюри – "Серебряного медведя". Украинская премьера состоялась на Одесском международном кинофестивале 2023, где лента получила Специальную награду жюри.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 72% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 5,8 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Ритуал. Другое измерение

Nu gui qiao 2: Yuan gui lou (Тайвань, 2023, ужасы)

Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят незваных гостей в другое измерение и заставляют блуждать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами – теперь они должны переиграть призраков в их собственной игре.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Сезон охоты

Chasse gardée (Франция, Бельгия, 2023, комедия)

В деревне продается дом мечты на лоне природы. Для семейной пары с двумя детьми – это идеальная возможность наконец-то выбраться из тесной столичной квартиры и покинуть ад города. Но мечта быстро превращается в кошмар, когда они понимают, что доброжелательные соседи используют их прекрасный сад как охотничьи угодья! Между соседями объявляется война, в которой все средства и методы разрешены.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Музыка

Música (США, 2024, романтика/комедия)

В центре сюжета фильма – молодой человек Руди, которого мучает музыка в его голове. Он должен разобраться с неопределенным будущим, балансируя между любовью, семьей и бразильской культурой в Нью-Джерси.

Главные роли исполнили американский блогер и музыкант Руди Манкузо ("Флэш", "Рубеж мира"), он же стал режиссером фильма, и звезда сериала "Ривердейл" Камила Мендес.

Мировая премьера фильма состоялась в середине марта 2024 года.

Сейчас его оценка на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Широкой аудитории фильм станет доступен на Prime Video 4 апреля 2024 года.

Королевский эксклюзив

Scoop (Великобритания, 2024, биография/драма)

Фильм представляет собой художественную интерпретацию реальных событий, как трем женщинам, создающим программу Newsnight на BBC, удалось устроить печально известное телеинтервью с принцем Эндрю. Тогда он рассказал о своих отношениях с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. В результате разразившегося после интервью скандала принц Эндрю был отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Главные роли в фильме исполнили Джиллиан Андерсон (сериалы "Секретные материалы", "Корона", "Половое воспитание"), Билли Пайпер (сериалы "Доктор Кто", "Тайный дневник девушки по вызову", "Бульварные ужасы"), Руфус Сьюэлл (сериалы "Калейдоскоп", "Дипломатка", "Человек в высоком замке"), Коннор Свинделлс (сериал "Половое воспитание", фильм "Барби") и другие.

Широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix 5 апреля 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы апреля 2024 года – на этой неделе на Hulu стартует вторая часть 12 сезона "Американской истории ужаса", а на Netflix выйдут полные сезоны криминальной драмы "Рипли" и южнокорейского хоррора "Паразит: Серые". Тем временем, на Apple TV+ покажут первые три эпизода детективной драмы "Шугар" с Колином Фарреллом.

Марина Григоренко