"Перри Мейсон" - это детективный сериал.

Детективный сериал НВО "Перри Мейсон" стал самой успешной премьерой за последние два года.

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Первую серию просмотрели 1,7 млн зрителей, передает Variety.

Ранее лидирующие позиции занимали "Чужак" (первую серию просмотрели 1,2 млн человек) и "Хранители" (1,5 млн человек). А сейчас первое место в рейтинге занял сериал "Перри Мейсон" с рекордным количеством просмотров.

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Автор: Диана Могилевич