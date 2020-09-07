Фильм побил рекорд / Скриншот YouTube
Детективный сериал НВО "Перри Мейсон" стал самой успешной премьерой за последние два года.
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Первую серию просмотрели 1,7 млн зрителей, передает Variety.
Ранее лидирующие позиции занимали "Чужак" (первую серию просмотрели 1,2 млн человек) и "Хранители" (1,5 млн человек). А сейчас первое место в рейтинге занял сериал "Перри Мейсон" с рекордным количеством просмотров.
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