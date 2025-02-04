Константин также признался, как чувствует себя после пережитого взрыва.

Украинский актер Константин Октябрьский, который известен по сериалу "Крепостная" и "Первые ласточки", рассказал о последствиях попадания дрона в его квартиру.

Не секрет, что осенью прошлого года россияне во время атаки на Киев разрушили жилье мужчины. Константин отмечал, что квартира была арендованная, однако в ней хранились все вещи его семьи, которые полностью сгорели.

"Квартира выгорела вся. Это не наша квартира, мы ее арендовали. Но внутри все было наше - вещи, техника, мебель. Мы как раз были дома, спали. Слышал сквозь сон, как пролетел первый "шахед", а проснулись уже от мощного взрыва", - рассказал Октябрьский в интервью kp.ua.

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Он также добавил, что травматический опыт оставил свой след как на нем, так и на других членах семьи. Об этом Константин сказал так:

"У жены контузия была. У меня есть ПТСР. Жена уже заканчивает лечение. Очень благодарен Богу, что дети физически не пострадали, как и мы. У младшего Матвея нет признаков ПТСР, я не замечаю. У старшего Роберта немного есть, но он справляется, работает сейчас с психологом".

Актер также добавил, что его и семью очень поддержали друзья и коллеги. В частности, Лилия Ребрик и Ольга Сумская открыли сбор и помогали финансово.

"Сначала надо было вообще хотя бы прийти в себя, понять, что дальше делать, потому что ты потерял все. Поэтому собрать средства помогли наши друзья, мои коллеги. Подруги жены сразу пригласили нас к себе, и мы день или два были у них. А потом родители жены отдали нам свою квартиру, сейчас мы живем там", - сообщил актер.

Напомним, ранее дом известного украинского музыканта Николая Пацюка разрушила ракета. Он отметил, что чудом остался жив во время атаки россиян.

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