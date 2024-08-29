Эти картины смогут представить Украину в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

Украинский Оскаровский Комитет назвал 4 фильма, которые могут представить Украину на кинопремии "Оскар". В отборе примут участие два документальных и два художественных фильма. Картины будут соревноваться в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Комитет в Facebook сообщил, что только одна картина будет иметь право появиться на кинопремии. Победитель среди фильмов будет выбран 9 сентября 2024 года.

"В этом году в национальном отборе участие будут принимать 4 фильма: "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко, "Ля Палісіада", реж. Филип Сотниченко, "Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицкий, "Мирні люди", реж. Оксана Карпович. Украинский Оскаровский Комитет проверит фильмы на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание для определения кандидата. Заседание запланировано на 9 сентября", - отметили представители Комитета.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Эта лента исследует трагическую судьбу украинской интеллигенции в 1920-1930-х годах, которые проживали в харьковском Доме "Слово", специально построенном для украинских художников.

Картина рассказывает о том, как советская власть сначала поощряла их к творческой деятельности, а затем уничтожила многих во время сталинских репрессий. В дом подселяют неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. С его появлением в "Слове" начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены.

"Ля Палісіада"

Это украинский психологический триллер, действие которого разворачивается в 1996 году, накануне отмены смертной казни в Украине. Сюжет сосредотачивается на истории судебно-психиатрической экспертизы, которую проводят в отношении милиционера, обвиняемого в убийстве. Главные герои - следователь и судебный психиатр - оказываются втянутыми в сложный и противоречивый процесс, который должен решить судьбу обвиняемого.

"Ми були рекрутами"

В фильме рассказывается об украинском защитнике с позывным "Журналист". Воин вместо того, чтобы рассказывать исторические события для медиа, решает стать частью СМИ и присоединиться к решающей битве. В картине снимались не профессиональные актеры, а военнослужащие 3-й ОШБр. Режиссером ленты "Мы были рекрутами" стал известный украинец Любомир Левицкий, который стал известным благодаря картинам "Тени незабытых предков", "Follow me" и "Штольня".

"Мирні люди"

В документальной ленте изображены перехваченные разговоры россиян с их семьями на фоне разрушенных украинских городов во время войны. Именно из таких перехватов состоит картина. Эти звонки предоставляют зрителям возможность заглянуть за завесу пропаганды и увидеть, как война выглядит со стороны тех, кто ее непосредственно ведет.

Напомним, ранее украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар".

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