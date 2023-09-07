УНИАН рассказывает, что известно об этих кинолентах.

Украинский Оскаровский комитет (УОК) назвал 5 кинолент, которые попали в национальный отбор на престижную международную премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм". В этот список, в частности, попал "Памфир".

Как сообщается на сайте Украинской киноакадемии, в Нацотборе на "Оскар" будут рассматриваться такие киноленты:

"20 дней в Мариуполе"

Фильм снят в 2023 году, режиссером выступил Мстислав Чернов. В документальной ленте показывают, каким было 24 февраля 2022 года в Мариуполе и какими были дальнейшие события в городе.

Авторы фильма были последними международными журналистами, которые оставались в Мариуполе. Они работали даже тогда, когда город осадили оккупанты. Благодаря этому журналисты зафиксировали преступления россиян, такие как убийства людей и создание массовых мест захоронения.

"Железные бабочки"

Документальная лента 2023 года, режиссер которой - Роман Любий, рассказывает о сбитии гражданского самолета Малайзийских авиалиний MH17. Это произошло в июле 2014 года на Донбассе. Российские оккупанты сбили самолет, в результате чего погибли 298 человек.

В фильме показано, как проходило расследование трагедии и преступления россиян. Особое внимание авторы ленты уделили пропаганде Кремля, которая пыталась все опровергнуть.

"Памфир"

Ленту 2022 года, режиссером которой стал Дмитрий Сухолиткий-Собчук, признали лучшим фильмом 2022 года по версии Национальной премии "Киноколо". В "Памфире" рассказывается о мужчине, который стремится помочь своей семье и изменить жизнь близких людей к лучшему.

Главный герой даже решает искупить вину своего сына, который оказался в очень плохой ситуации. События разгораются на западе Украины, мужчина должен выбрать свой путь и не ошибиться.

"Терриконы"

Документальный фильм Тараса Томенко, который показывала на конкурсной секции Берлинале "Generation KPlus", рассказывает о детях на Донбассе. Главная героиня - девочка Настя, ей 15 лет. Лента была презентована в 2022 году.

Когда ребенку было шесть лет, российские ракеты убили ее родителей. Девочка не прекратила мечтать даже несмотря на трагедию. Она все равно пишет письма Деду Морозу, а главное ее желание - чтобы отец снова был жив.

"ШТТЛ"

Украинско-французская историческая драма Адриена Уолтера, которая была отобрана для показа на фестивале BFI London Film Festival, рассказывает о событиях 1941-го года. Лента, снятая в 2022 году, впервые была показана на международной арене на Лондонском кинофестивале.

Фильм рассказывает об истории любви Юны и Менделя, которые хотят быть вместе несмотря на запреты родителей. Известно, что ленту снимали на Киевщине. А для того, чтобы идиш-культура была правильно отображена, авторы фильма привлекали специального эксперта из США.

"Напомним, что Украинский Оскаровский комитет - это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное Национальным Союзом кинематографистов Украины, общественной организацией "Ассоциация продюсеров Украины" и общественной организацией "Украинская киноакадемия" для отбора и выдвижения фильма от Украины на соискание премии "Оскар" Академии кинематографических искусств и наук. Решение УОК будет объявлено сразу после заседания комитета, дата которого будет определена в скором времени", - добавили в Украинской киноакадемии.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что телеканал СТБ изымает скандальный фильм "Юрик" из показа. Это произошло после того, как ленту начали критиковать жители Мариуполя.

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