В украинский прокат отмеченный многочисленными наградами фильм выйдет 31 августа 2023 года.

Вышел официальный трейлер украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" от членов команды Associated Press, которые стали последними международными журналистами в окруженном российскими войсками Мариуполе.

Лента, которая выйдет в украинский прокат 31 августа 2023 года, показывает осаду города от самого нападения российских войск утром 24 февраля 2022 года. Авторы ленты продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента (с опытом в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, секторе Газа, Афганистане), фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Также к созданию картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию, которая считается самой престижной наградой в области журналистики.

Также Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами еще ряда международных наград, в частности, Deutsche Welle Freedom of Speech Award (Германия), Knight International Journalism Awards (США), Biagio Agnes Award (Италия), Bayeux Calvados-Normandy Award (Франция) и других.

Впервые картина увидела свет на одном из главных фестивалей независимого кино в США "Сандэнс" в секции World Cinema Documentary Competition. Там лента получила приз зрительских симпатий.

Украинская премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом национального конкурса, а также обладателем приза зрительских симпатий.

Также картина получила награды Международного кинофестиваля в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), Sheffield DocFest (Великобритания), DocEdge (Новая Зеландия), премий Cinema for Peace (Германия) и Royal Television Society (Великобритания).

Кинокритики и зрители восприняли ленту положительно: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 100% рейтинг и награду "Сертифицированная свежесть", на IMDb у фильма 8,5 баллов из 10, а на Metacritic – 83 балла с пометкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

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