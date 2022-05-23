Седьмая часть фильма выйдет на экраны летом 2023 года.

В сети появился официальный трейлер седьмой части фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Сообщается, что картина будет представлена в двух частях. Первая часть получила название "Dead Reckoning".

Тизер появился на официальном YouTube-канале Paramount Pictures. Режиссер картины - Кристофер МакКуорри. В фильме сыграли Том Круз, Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьефф, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.

Восьмая часть, которую снимали параллельно, должна выйти 28 июня 2024 года.

Напомним, Каннский кинофестиваль раскритиковали за включение в программу российского фильма.

Вас также могут заинтересовать новости: