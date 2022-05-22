Режиссер Агнешка Холланд призывает бойкотировать российские культурные продукты независимо от того, кем они были профинансированы.

Польский режиссер Агнешка Холланд, которая является президентом Европейской киноакадемии, раскритиковала Каннский кинофестиваль за то, что к участию допустили российского режиссера Кирилла Серебренникова и его картину "Жена Чайковского". Холланд призвала бойкотировать все российские культурные продукты из-за того, что РФ начала широкомасштабную войну в Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что российский режиссер Кирилл Серебренников представил свой фильм "Жена Чайковского" в рамках 75-го Каннского кинофестиваля в среду, 18 мая. Известно, что фильм-претендент на Золотую пальмовую ветвь был профинансирован скандальным российским олигархом Романом Абрамовичем, а также швейцарскими и французскими инвесторами.

"Если бы моя воля, я бы не стала включать российские фильмы в официальную программу фестиваля — даже если Кирилл Серебренников такой талантливый художник", — сказала польский режиссер Агнешка Холланд.

Напомним, в Каннах украинскому фильму "Памфир" аплодировали рекордные 6 минут.

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