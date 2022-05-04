Премьера мини-сериала "Оби-Ван Кеноби" с Юэном Макгрегором в главной роли запланирована на 27 мая.

Ко всемирному Дню "Звезных войн", который фанаты популярной кинофраншизы отмечают ежегодно 4 мая, кинострудия Disney+ выпустила новый трейлер предстоящего мини-сериала "Оби-Ван Кеноби".

Трейлер был опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Отметим, фантастический сериал "Оби-Ван Кеноби" расскажет об одноименном персонаже вселенной "Звездных войн", появившемся в трилогии приквелов "Звездных войн" (1999-2005). Действие разворачивается спустя десять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов", а к роли мастер-джедая Оби-Ван Кеноби спустя 17 лет вернется Юэн Макгрегор. Также в сериале к роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера вернется Хейден Кристенсен. Кроме того, в сериале сыграют Джоэл Эдгертон, Руперд Френд, Индира Варма, Сон Кан, Кумэйл Нанджиани и другие.

В новом сериале Оби-Ван Кеноби, тяжело переживающий переход своего ученика на "темную сторону силы", поначалу присматривает за юным Люком Скайуокером, но вскоре отправляется в некое "захватывающее приключение".

Первые два эпизода сериала выйдут 27 мая на Disney+, оставшиеся четыре будут выходить еженедельно.

Вселенная "Звездных войн": что известно

Медиафраншиза "Звездные войны" (Star Wars) в жанре космическая опера была придумана и реализованна американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенна.

На данный момент франшиза включает в себя 11 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известной как "Сага Скайуокеров", и 2 фильма "историй"), а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной "Звездных войн".

"Звездные войны" занимают второе место в истории по общим кассовым сборам среди всех кинофраншиз, уступая только серии фильмов кинематографической вселенной Marvel. В 2020 году общая стоимость франшизы "Звездных войн" оценивалась в 70 миллиардов долларов США и в настоящее время она является пятой самой кассовой медиафраншизой.

Как сообщал УНИАН, предыдущий сериал Disney в рамках вселенной "Звездных войн" под названием "Книга Бобы Фетта" вышел на экраны в декабре 2021 года.

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