Киновселенную расширят 29 декабря.

Премьера нового спин-оффа "Звездных войн" - сериала "Книга Бобы Фетта" - состоится в конце этого года.

Об этом сообщили в Twitter стриминговой платформы Disney+.

Релиз сериала назначен на 29 декабря.

Намек на собственную историю самого известного охотника за голова в киновселенной "Звездных войн" был сделан в сцене после титров в последнем эпизоде второго сезона сериала "Мандалорец".

В сериале покажут приключения Бобы Фетта, которого играет Темуэра Моррисон, и его напарницы Фенек Шанду в исполнении Минг-На Вен на планете Татуин, где они попытаются завоевать территорию, которая когда-то управлялась синдикатом слизнеподобного инопланетянина Джаббы Хатта.

Читайте такжеВ сеть слили редкое видео со съемок "Звездных войн"Исполнительными продюсерами сериала выступят Роберт Родригес и создатели "Мандалорца" Джон Фавро и Дэйв Филони.

Кроме того, третий сезон "Мандалорца" ожидается в 2022 году.

Напомним, что студия Disney готовит к выпуску и другие проекты по вселенной "Звездных войн". Например, спин-офф "Видения" выйдет в формате мультипликационного сериала-антологии.

Кроме того, в разработке находятся сериалы про джедев Оби-Вана Кеноби, Асоку Тано, которую зрители знают по "Мандалорцу" и проект "Рейнджеры Новой Республики".

Автор: Станислав Кожемякин