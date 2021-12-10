Уже известно, что также в фильме "Оппенгеймер" сыграют Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон и Эмили Блант.

Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова"), Рами Малек ("Богемская рапсодия", "Не время умирать") и Бенни Сафди ("Фрагменты женщины", "Лакричная пицца") пополнили звездный актерский состав нового байопика Кристофера Нолана об американском физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Таким образом, троица присоединится к Киллиану Мерфи, Роберту Дауни-младшему, Мэтту Деймону и Эмили Блант, которых ранее уже утвердили на роли в фильме "Оппенгеймер", выпуском которого займется Universal Pictures.

Отмечается, что студия Universal уже охарактеризовала фильм как "эпический триллер, который погружает зрителей в пульсирующий парадокс загадочного человека, который должен рискнуть уничтожить мир, чтобы спасти его".

На данный момент известно, что роль Оппенгеймера исполнит Киллиан Мерфи. При этом Эмили Блант достанется роль жены Оппенгеймера Кэтрин, Мэтту Деймону – роль директора Манхэттенского проекта, генерал-лейтенанта Лесли Гроувса, а Роберту Дауни-младшему – роль Льюиса Штрауса, печально известного председателя Комиссии по атомной энергии, который инициировал слушания, ставившие под сомнение лояльность Оппенгеймера Соединенным Штатам, и лишил ученого допуска к секретной информации.

В то же время Пью сыграет члена Коммунистической партии США Джин Татлок, у которой был случайный роман с Оппенгеймером и которая была причиной серьезных проблем с безопасностью для правительственных чиновников.

Читайте такжеВышел новый трейлер нуарного триллера "Аллея кошмаров" от Гильермо дель Торо (видео)Сафди сыграет венгерского физика Эдварда Теллера, которого называют "отцом" водородной бомбы, являющегося участником Манхэттенского проекта – исследовательской инициативы США по разработке первую атомной бомбы. Малек также сыграет ученого, но пока не сообщается, кого именно.

Выход фильма "Оппенгеймер" в прокат предварительно назначен на 21 июля 2023 года.

Как сообщал УНИАН, ранее был представлен первый трейлер нового шпионского триллера от Гая Ричи "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Автор: Марина Григоренко