Фильм получил название "Оппенгеймер".

Актер Киллиан Мерфи сыграет американского физика Роберта Оппенгемера в следующем фильме Кристофера Нолана.

Это его первая главная роль в работах режиссера, пишет Deadline.

Фильм получил название "Оппенгеймер", а его сценарий написал сам Кристофер Нолан.

Роберт Оппенгеймер - это американский физик, руководивший созданием атомной бомбы. В основе его сценария - книга "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", написанная Каем Бёрдом и Мартином Шервином.

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Производство картины стартует в начале 2022 года. Фильм будет сниматься на широкоформатную плёнку, а также для IMAX.

Мерфи раньше работал с Ноланом, исполнив роли во всех трёх фильмах трилогии "Тёмный рыцарь", "Начало" и "Дюнкерк". Композитор "Довода" Людвиг Йоранссон напишет музыку для фильма. Продюсером станет Эмма Томас. Оператором будет Хойте ван Хойтема, который снимал для Нолана "Интерстеллар", "Дюнкерк" и "Довод".

"Оппенгеймер" должен выйти 21 июля 2023 года.

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Автор: Олег Давыгора