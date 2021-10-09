Актер Киллиан Мерфи сыграет американского физика Роберта Оппенгемера в следующем фильме Кристофера Нолана.
Это его первая главная роль в работах режиссера, пишет Deadline.
Фильм получил название "Оппенгеймер", а его сценарий написал сам Кристофер Нолан.
Роберт Оппенгеймер - это американский физик, руководивший созданием атомной бомбы. В основе его сценария - книга "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера", написанная Каем Бёрдом и Мартином Шервином.
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Производство картины стартует в начале 2022 года. Фильм будет сниматься на широкоформатную плёнку, а также для IMAX.
Мерфи раньше работал с Ноланом, исполнив роли во всех трёх фильмах трилогии "Тёмный рыцарь", "Начало" и "Дюнкерк". Композитор "Довода" Людвиг Йоранссон напишет музыку для фильма. Продюсером станет Эмма Томас. Оператором будет Хойте ван Хойтема, который снимал для Нолана "Интерстеллар", "Дюнкерк" и "Довод".
"Оппенгеймер" должен выйти 21 июля 2023 года.
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