Китайские стриминговые сервисы, получивших права на показ новой серии «Друзей», вырезали из спецэпизода сцены с участием приглашенных звезд BTS, Леди Гаги и Джастина Бибера.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что остается неясным, сделали они это по распоряжению властей или по собственной инициативе. Но примечательно то, что все три платформы – iQiyi, Youku и Tencent Video – цензурировали контент в разной манере.
На каждом сервисе в общей сложности вырезали от четырех до шести минут.
Читайте такжеДжастин Бибер снялся в спецэпизоде сериала "Друзья" в смешном костюме РоссаКроме звезд, в Китае не показали моменты с отсылками к темам ЛГБТ:
- эпизод, в котором гей говорит, что хотел быть похожим на Дженнифер Энистон;
- эпизод, в котором женщина хватает свою партнершу и говорит, что та для нее как Моника для Чендлера;
- кадры с фотографией Росса на трусах Джо.
Две платформы исключили сцену, в которой Моника рассказывает, как Чендлер помог ей после укуса медузы, помочившись на ногу подруги.
Новый эпизод сериала «Друзья»: трейлер
Новый эпизод сериала «Друзья»
Премьера спецэпизода состоялась 27 мая.
Эпизод не является очередной серией, он снят в форме разговорного шоу с участием актеров.
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