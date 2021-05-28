Под запрет попали кадры с BTS, Джастином Бибером и Леди Гагой.

Китайские стриминговые сервисы, получивших права на показ новой серии «Друзей», вырезали из спецэпизода сцены с участием приглашенных звезд BTS, Леди Гаги и Джастина Бибера.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что остается неясным, сделали они это по распоряжению властей или по собственной инициативе. Но примечательно то, что все три платформы – iQiyi, Youku и Tencent Video – цензурировали контент в разной манере.

На каждом сервисе в общей сложности вырезали от четырех до шести минут.

Читайте такжеДжастин Бибер снялся в спецэпизоде сериала "Друзья" в смешном костюме РоссаКроме звезд, в Китае не показали моменты с отсылками к темам ЛГБТ:

эпизод, в котором гей говорит, что хотел быть похожим на Дженнифер Энистон;

эпизод, в котором женщина хватает свою партнершу и говорит, что та для нее как Моника для Чендлера;

кадры с фотографией Росса на трусах Джо.

Две платформы исключили сцену, в которой Моника рассказывает, как Чендлер помог ей после укуса медузы, помочившись на ногу подруги.

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Премьера спецэпизода состоялась 27 мая.

Эпизод не является очередной серией, он снят в форме разговорного шоу с участием актеров.

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Автор: Катерина Шварц