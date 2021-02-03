Премьера сериала запланирована на апрель.

Телеканал HBO выпустил тизер фантастического сериала "Невероятные".

"Общество боится того, чего не может понять", - гласит слоган к сериалу.

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Известно, что премьера "Невероятных" состоится в апреле, однако точную дату пока не называют.

Сериал расскажет о людях викторианской эпохи, которые обнаружили у себя сверхспособности.

Главные роли исполнят Лора Доннелли (звезда "Толкина"), Энн Скелли, известная по сериалу "Викинги", и Джеймс Нортон.

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Перевод: Екатерина Лиманская