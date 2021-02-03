"Невероятные"выйдет на экраны в апреле / скриншот
Телеканал HBO выпустил тизер фантастического сериала "Невероятные".
"Общество боится того, чего не может понять", - гласит слоган к сериалу.
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Известно, что премьера "Невероятных" состоится в апреле, однако точную дату пока не называют.
Сериал расскажет о людях викторианской эпохи, которые обнаружили у себя сверхспособности.
Главные роли исполнят Лора Доннелли (звезда "Толкина"), Энн Скелли, известная по сериалу "Викинги", и Джеймс Нортон.
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