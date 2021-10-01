На платформе уже есть украинский интерфейс.

Американский видеосервис, поставщик фильмов и сериалов Netflix запустил локализованную версию платформы на украинском языке

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Netflix локализован в Украине! Фантастическая новость перед выходными. А мы получили письмо от Netflix о том, что на платформе уже есть украинский интерфейс", - отметил он.

По его словам, также компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычные страницы в Facebook и Instagram.

Читайте такжеЗвезда "Мистера Бина" сыграет с Тимоти Шаламе в приквеле "Чарли и столики фабрика""Обещают еще больше дубляжа и субтитров на украинском. Ради таких изменений и работаем", - добавил Федоров.

С 2012 года Netflix предлагает разнообразный оригинальный контент (Netflix Original) в своей сетевой библиотеке.

После того как vod-сервис Netflix расширил доступ к своим услугам для более чем 130 стран и территорий в январе 2016 года, он стал доступен также и в Украине (кроме ОРДЛО и оккупированного Крыма).

Однако Netflix абсолютно не локализовал свой контент для украинских потребителей и во время запуска в январе 2016 года сервис в Украине не имел ни украиноязычного интерфейса, ни украиноязычного дубляжа / озвучки и украиноязычных субтитров для своей видеобиблиотеки контента.

В сентябре 2020 года стало известно, что Netflix начал разработку украиноязычного интерфейса для украинских пользователей, который должен был появиться в 2021 году.

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Автор: Леся Лещенко