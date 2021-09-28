В центре повествования - противостояние двух бандитов и их банд во времена Дикого Запада.

Американский стриминговый сервис Netflix представил первый официальный трейлер вестерна "Тем больнее падать" от режиссера Джеймса Сэмюэла.

Ролик был опубликован на YouTube-канале платформы.

Зрителей ждет не совсем классический сюжет для жанра вестернов. В центре повествования - противостояние двух темнокожих бандитов Нэта Лава и Руфуса Бака и их банд во времена Дикого Запада. В фильме покажут и других колоритных персонажей, а также зрелищные перестрелки.

Читайте также"Тайлер Рейк" и "Бриджертоны": названы самые популярные фильмы и сериалы на NetflixГлавные роли достались многим именитым актерам: Идрису Эльбе, Реджине Кинг, Эди Гатеги, Даниэлю Дедуайлеру, Джонатану Мэйджерсу, Зази Битц, Делрою Линдо, Лакиту Стэнфилду, Ар Джею Сайлеру и другим.

Одним из продюсеров выступил муж Бейонсе Шон Картер, более известный как рэпер Jay Z.

Премьера ленты ожидается 3 ноября.

Напомним, что это не первый вестерн, снятый в Голливуде в этом году - не так давно на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера ленты Клинта Иствуда "Мужские слезы".

Автор: Станислав Кожемякин